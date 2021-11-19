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Isparta'da uygulama noktasında durdurulan otomobilden yüzlerce cinsel içerikli ürün çıktı

İHA

Isparta'da uygulama noktasında durdurulan otomobilden yüzlerce cinsel içerikli ürün çıktı

Isparta'da polisin uygulama noktasında durdurduğu otomobilde 916 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 12 Kasım Cuma günü yaptığı yol uygulamasında, şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, eğlence mekanlarında tüketilmek üzere 505 adet hap, 79 mendil, 23 krem, 13 içecek olmak üzere toplamda 916 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Ürünlerle ilgili polis 1 kişiyi gözaltına aldı.

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