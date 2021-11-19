Isparta’da polisten ‘şok’ uygulama 298 şahsın ve 177 aracın sorgulaması yapıldı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için ‘şok’ uygulama gerçekleştirdi. Kent merkezinde yapılan uygulamada 298 şahsın ve 177 aracın sorgulaması yapıldı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda suç unsuruna el konuldu.



Isparta’da huzur ve güven ortamının sağlanması adına emniyet ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi girişlerinde bulunan uygulama noktalarında şok uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada toplamda 298 şahsın ve 177 aracın sorgulanması yapıldı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 18 adet av tüfeği fişeği, 1 adet muşta ve 1 adet satır, uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan aparatlar ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, 1 aranan şahıs da gözaltına alındı.



Isparta Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Isparta polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alan hâkimiyeti sağlayarak; sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekânları çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız” ifadelerine yer verildi.

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