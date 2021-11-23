Isparta’da 203 okula kütüphane yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kütüphanesiz okul kalmayacak kampanyası kapsamında Isparta'da kütüphanesi olmayan 203 okul tespit edildi. Eğitimde fırsat eşitliliğinin sağlanması için kurulacak kütüphanelerin çalışmasına başlanıldı.

Isparta'da kütüphanesi olmayan 203 okul belirlendi. Köy okulları dahil tüm okullarda kurulması planlanan kütüphanelerle, eğitimde fırsat eşitliliğinin sağlanması hedefleniyor. Kütüphanesiz okul kalmayacak kampanyasının detaylarını anlatan Milli Eğitim İl Müdürü Erhan Baydur “Bakanımızın talimatları doğrultusunda Isparta’mızda kütüphanesi olmayan okulların tespitleri yapıldı, bununla birlikte Türkiye çapında kütüphanesiz okul kalmayacak kampanyamız var bu çerçevede de ilimizde 203 tane okulumuzun kütüphanesi olmadığını tespit ettikten sonra çalışmalarımızı başlattık. 15 günde 13 kütüphanemizi hazır hale getirerek öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Yılbaşına kadarki süreçte bütün okullarımız inşallah kütüphanelerine kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.

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