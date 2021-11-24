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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni

İHA

Isparta’da 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni

Isparta’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Çelenk
sunma töreni sonrasında Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Baydur ve beraberindeki öğretmenleri kabul etti.
Ziyaretçileri nezdinde tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Vali Seymenoğlu “Şehrimizde; İl merkezi, ilçeler ve köylerimizde fedakarca görev yapan yaklaşık 7 bin öğretmenimizin öğretmenler gününü tebrik ediyorum. Başöğretmenimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmet ve şükranla anıyorum. Ülkemizin en ücra köşelerinde büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla görev yaparken şehit olan eğitim şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ebediyete irtihal eden bütün öğretmenlerimizi saygı ve sevgiyle tekrar yad ediyorum. Emekli olan arkadaşlarımıza da aileleri ile beraber sağlıklı, huzurlu ve güzel bir emeklilik süreci temennisinde bulunuyorum.

“Öğretmenlerimizi sadece bir günle hatırlamayalım”
Öğretmenlerimizi hatırlamayı sadece bir günle sınırlı tutmamak lazım. Evet özel günleri kutlayacağız, hatırlayacağız, gereken her türlü saygıyı ve sevgiyi o günlerde daha üst seviyede göstereceğiz ama bunun haricinde yılın geriye kalan günlerinde de mutlaka aynı saygı ve sevgiyi öğretmenlerimize göstermemiz gerekiyor.

“Öğretmen arkadaşlarımızın her zaman yanında olmamız lazım”
İlimizde yaklaşık 75 bin öğrencimiz var, ailelerini de düşünürsek öğretmenlerimiz büyük bir nüfusa temas ediyor. Bu da elbette büyük bir yük getiriyor. Bu açıdan alanda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın her zaman yanında olmamız lazım. Bunu hem sözlerle ifade etmemiz hem de fiilen alanda, uygulamada mutlaka göstermemiz lazım. Çünkü bir öğrenciyi; 4 yaşında alıp 18 yaşına kadar eğitmek, onunla ilgilenmek, ona yol göstermek, her türlü sıkıntısıyla dertlenmek kolay iş değil. Öğretmenlik de tabi böyle yapılırsa güzel.

“Gününüz kutlu olsun”
Ben bu vesile ile tekrar, öğretmenlerimiz ve emekli olan öğretmenlerimizin bu güzel gününü tebrik ediyorum. Allah sağlıklı, huzurlu çalışmalar nasip etsin diyorum. Ebediyete irtihal eden bütün eğitim gönüllülerine Allah'tan rahmet diliyorum. Gününüz tekrar kutlu olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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