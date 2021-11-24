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3 üniversite değiştiren engelli öğretmen Serap: Cehaletle savaşıyorum

DHA

3 üniversite değiştiren engelli öğretmen Serap: Cehaletle savaşıyorum


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da kas hastalığı nedeniyle asker olma hayalinden vazgeçen Serap Akın (38) mücadeleden vazgeçmeyip öğretmenlik için adım attı. Engelli nedeniyle 3 üniversite değiştirmek zorunda kaldığını anlatan Akın, "Hayalim sekteye uğradı. Ben de eğitim ordusuna katılmaya karar verdim. Askerde değilim ama bir ordudayım. Burada cehaletle savaşıyorum" dedi.
Isparta İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu'nda İngilizce öğretmenliği yapan Serap Akın, doğuştan kas hastalığı nedeniyle 5 yıl önce tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. 8 yaşından sonra rahatsızlığı ilerleyen Akın, azmi ve başarısıyla çevresine örnek oldu. Çocukluk hayali olan asker olma hayalini rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştiremeyen Akın, eğitim ordusunun neferi olmaya karar verdi. Üniversite eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra 6 yıldır İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Akın, bu süreçte kaleme aldığı 'Engelsizsiniz' kitabıyla da engelli bireylerin sıkıntılarına dikkat çekti.
OKULA BABASI GÖTÜRÜYOR
Davraz Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Serap Akın, anne ve babasının yardımıyla tekerlekli sandalyeyle 3 kilometre uzaktaki okuluna gidiyor. Babasının, otomobille okulun girişine kadar getirdiği Akın, daha sonra tekerlekli sandalyesiyle sınıfa gidip, öğrencileriyle buluşuyor.
Akın, pandemi nedeniyle engelli bireylerin çalışmasına yönelik kısıtlama kapsamında okula gitmeyip, öğrencilerine online eğitim verdi. Eğitim-öğretim yılının yüz yüze ilk dersinde öğrencileriyle bir arada olan Akın, uzun zaman sonra sınıfta ders vermenin mutluluğunu yaşadı. Akın'a öğrencileri de sevgisini dile getirdi.
'DOKTORLAR '18 YAŞINDA ÖLECEKSİN' DEDİ'
Süleyman Demirel Üniversitesi'nden mezun olduğunu anlatan Akın, atanmasının ardından 6 yıldır İngilizce öğretmenliği yaptığını söyledi. Isparta Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu'nda öğrencilere İngilizce öğretmenin gururunu yaşadığını dile getiren Akın, "Engelli bir öğretmenim. Isparta'da tekerlekli sandalyedeki tek öğretmen benim. Kas hastasıyım. Doktorlarım, '18 yaşında vefat edeceksin' demesine rağmen şu anda 38 yaşındayım. Halen yaşıyorum" dedi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere köyünde çocukluğunda gördüğü askerlerden etkilendiği için asker olmak istediğini belirten Akın, "İlk hedefim asker olmaktı ama rahatsızlığım 8 yaşında ortaya çıktı. Hayalim sekteye uğradı. Ben de eğitim ordusuna katılmaya karar verdim. Askerde değilim ama bir ordudayım. Burada cehaletle savaşıyorum" diye konuştu.
'KARANLIKTA KALAN ÖĞRENCİLERE DESTEK OLMAK İSTİYORUM'
İngilizce öğretmenliğini tercih ettiğini anlatan Akın, "İnsanların beynindeki engeller nedeniyle bazı problemler yaşadım. 3 üniversite değiştirmek zorunda kaldım. Ama bu problemlere rağmen İngilizce öğretmeni oldum. 'Engelsizsiniz' isimli bir kitap yazdım. Bunun dışında sivil toplum kuruluşlarında çalışıyorum. Benim gibi engelli olup, karanlıkta kalan öğrencilere destek olmak istiyorum" dedi. Uzun süre engelli birey olması nedeniyle öğretmenlik yapamayacağı yönünde söylemlere maruz kaldığını anlatan Akın, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı:
"Bazı öğretmenlerin 'Engelliden öğretmen olmaz', 'Biz bunu okula almayız' gibi söylemleriyle, herkesin yaşadığı problemleri ben de yaşadım. Ama bunların hepsini aştık."DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-11-24 13:49:18

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