SAREM'de yetiştirilen bin 100 anaç yağ balığı, Seydişehir'de doğayla buluştu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yetiştirilen bin 100 adet anaç yağ balığı, Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğayla buluşturuldu.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Yağ Balığının Üretimi Olanaklarının Araştırılması' projesi kapsamında Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM) bünyesinde yetiştirilen bin 100 anaç yağ balığı, Konya Seydişehir Kuğulu Park'ta doğayla buluşturuldu.



"Bin 100 adet anaç yağ balığını yuvasına kavuşturduk"

Etkinliğe Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yavuz Ünüvar, SAREM Müdürü Fuat Bilgin ve Seydişehir protokolü katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan SAREM Müdürü Fuat Bilgin, “Bölgemiz ve ülkemiz için önemli endemik bir tür olan dünya mirası olarak da nitelendirebileceğimiz yağ balığı ile ilgili projemiz sonuç verdi. Nesli tükenmek üzere olan yağ balığının tekrar popülasyonunu artırmak için yaptığımız çalışma bir dönüm noktası oldu. Bugün de bin 100 adet anaç yağ balığını yuvasına kavuşturduk" dedi.



"Tekrar ilçemize kazandırdık"

Bilgin'in ardından bir konuşma yapan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, “Bizim çocukluğumuzda Seydişehir’in yağ balığı ve sazanı ünlüydü. Maalesef yağ balığının nesli tükenmişti. Ünlü yağ balığımızı tekrar ilçemize kazandırdık. Hayırlı olsun” diye konuştu.



"Önemli olan yapmak kadar yaşatmak"

İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin ise yaptığı konuşmada “Güzel ve anlamlı bir çalışma oldu. Bundan sonra önemli olan yapmak kadar yaşatmaktır. Doğru zamanda doğru yerde avlanmak konusunda en çok iş bizlere düşüyor. Bu konuda titiz davranmamız gerekir” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Eğirdir SAREM bünyesinde üretilen yaklaşık bin 100 anaç yağ balığı doğaya bırakıldı.

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