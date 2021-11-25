Öğrencisiyle aynı yıl emekli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencisiyle aynı yıl emekli oldu

İHA

Öğrencisiyle aynı yıl emekli oldu

Türkiye’nin çeşitli kentlerinde 40 yıl öğretmenlik ve idarecilik yapan Nejdet Savaş, öğrencisi Nihal Polat ile aynı yıl emekli olmanın mutluluğunu yaşadı.
40 yıl öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra emekli olan Nejdet Savaş, öğrencisi Nihal Polat ile aynı yıl emekli olmanın mutluluğunu yaşadı. Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Lisesi'nde öğretmenlik yaparken Nihal Göncü Polat’ın da derslerine girdiğini belirten Nejdet Savaş, “Bugün ayrı bir mutluluk içerisindeyim. 1980’li yıllarda öğrencim Nihal’in Fen Bilimleri dersine giriyordum. Kendisi ile birlikte aynı yıl emekli olmak benim için ayrı bir mutluluk ve gurur verici” diye konuştu.
25 yıl öğretmenlik görevini ifa eden Nihal Polat da öğretmeni ile birlikte aynı duyguları yaşadığını belirterek, emeklerinden dolayı Nejdet Savaş’a teşekkür etti. Nejdet Savaş ve Nihal Polat'a 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına plaket ve hizmet şeref belgelerini Kaymakam Adem Çelik takdim etti. Kaymakam Çelik, "Eğitim ordumuzun fedakar neferleri olan öğretmenlerimizi, kendilerinin bilgelik ve fazilet misyonuna adanan 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tebrik ediyorum. Topluma hizmet veren her mesleğin saygın olduğu bir gerçektir. Ama bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktır. Büyük Önder Atatürk 'Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer kişileridir' veciz ifadesi ile öğretmenlik mesleğinin kutsallığını belirtmiştir. Başöğretmen Atatürk, 'Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' diyerek topluma yön vermede öğretmenlere olan inancını ve güvencini belirtmiştir. Fikri hür vicdanı hür nesillerin yetişmesi için her türlü zorluğu aşarak gençlerimizi yarınlara en güzel şekilde hazırlayacağınıza inanıyorum. Emekleriniz için çok teşekkür ediyor, emeklilik hayatınızın sağlıklı, mutlu bir şekilde geçmesini diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şüphe üzerine durdurulan araçtan satışı yasak cinsel içerikli ürünler çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçtan satışı yasak cinsel ...
Isparta’da kadına şiddet uygulayan kişilere satış yapılmıyor Esnaf projeye “Bu işletmede kadına şiddet uygulayan kişilere satış yapılmamaktadır” afişleri asarak destek verdi
YEREL HABERLER Isparta’da kadına şiddet uygulayan kişilere satış ...
Isparta’nın 50 yıllık altyapı sorunu giderildi
YEREL HABERLER Isparta’nın 50 yıllık altyapı sorunu giderildi
Devrilen kamyonette arkadaşlarının altında kalan 2 kişi ezilerek yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen kamyonette arkadaşlarının altında kalan 2 ...
SAREM'de yetiştirilen bin 100 anaç yağ balığı, Seydişehir'de doğayla buluştu
YEREL HABERLER SAREM'de yetiştirilen bin 100 anaç yağ balığı, ...
Batı Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Paneli düzenlendi
YEREL HABERLER Batı Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Paneli ...
3 üniversite değiştiren engelli öğretmen Serap: Cehaletle savaşıyorum
YEREL HABERLER 3 üniversite değiştiren engelli öğretmen Serap: ...
Isparta’da 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni
YEREL HABERLER Isparta’da 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni
Direksiyon hakimiyetini kaybetti park halindeki 3 otomobile çarptı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybetti park halindeki 3 ...
İtfaiye, demir parmaklığı kırıp kediyi kurtardı
YEREL HABERLER İtfaiye, demir parmaklığı kırıp kediyi kurtardı
Isparta’da 203 okula kütüphane yapılacak
YEREL HABERLER Isparta’da 203 okula kütüphane yapılacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.