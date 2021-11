Öğrencisiyle aynı yıl emekli oldu

Türkiye’nin çeşitli kentlerinde 40 yıl öğretmenlik ve idarecilik yapan Nejdet Savaş, öğrencisi Nihal Polat ile aynı yıl emekli olmanın mutluluğunu yaşadı.

40 yıl öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra emekli olan Nejdet Savaş, öğrencisi Nihal Polat ile aynı yıl emekli olmanın mutluluğunu yaşadı. Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Lisesi'nde öğretmenlik yaparken Nihal Göncü Polat’ın da derslerine girdiğini belirten Nejdet Savaş, “Bugün ayrı bir mutluluk içerisindeyim. 1980’li yıllarda öğrencim Nihal’in Fen Bilimleri dersine giriyordum. Kendisi ile birlikte aynı yıl emekli olmak benim için ayrı bir mutluluk ve gurur verici” diye konuştu.

25 yıl öğretmenlik görevini ifa eden Nihal Polat da öğretmeni ile birlikte aynı duyguları yaşadığını belirterek, emeklerinden dolayı Nejdet Savaş’a teşekkür etti. Nejdet Savaş ve Nihal Polat'a 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına plaket ve hizmet şeref belgelerini Kaymakam Adem Çelik takdim etti. Kaymakam Çelik, "Eğitim ordumuzun fedakar neferleri olan öğretmenlerimizi, kendilerinin bilgelik ve fazilet misyonuna adanan 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tebrik ediyorum. Topluma hizmet veren her mesleğin saygın olduğu bir gerçektir. Ama bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktır. Büyük Önder Atatürk 'Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer kişileridir' veciz ifadesi ile öğretmenlik mesleğinin kutsallığını belirtmiştir. Başöğretmen Atatürk, 'Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' diyerek topluma yön vermede öğretmenlere olan inancını ve güvencini belirtmiştir. Fikri hür vicdanı hür nesillerin yetişmesi için her türlü zorluğu aşarak gençlerimizi yarınlara en güzel şekilde hazırlayacağınıza inanıyorum. Emekleriniz için çok teşekkür ediyor, emeklilik hayatınızın sağlıklı, mutlu bir şekilde geçmesini diliyorum” dedi.

