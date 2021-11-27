Isparta 32 Spor: 1 Kırklarelispor: 1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta 32 Spor: 1 Kırklarelispor: 1

İHA

Isparta 32 Spor: 1 Kırklarelispor: 1

Türkiye 2. Lig Beyaz Futbol Liginde mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 14. maçında Kırklarelispor’la oynadığı karşılaşma 11 sona erdi.
Maçın önemli anları
Dakika 5: Isparta 32 Sporlu Taner Gümüş, 2 futbolcuyu çalımladıktan sonra ceza sahası içinde düşürüldü, hakem ‘devam’ dedi.
Dakika 13: Kırklarelisporlu Berat Ali Genç savunmanın arkasına iyi sarktı, kaleci Alp Arda topa müdahale etmek isterken penaltıya neden oldu. Hakem tereddütsüz penaltı noktaına koştu. Atışı kullanan Berat, penaltıyı kaçırdı.
Dakika 19: Isparta 32 Spor atağında ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu Muhammed Özdemir’in kafa şutu kalecide kaldı.
Dakika 28: Isparta 32 Sporlu Taner Gümüş’ün ceza yayı üzerinden sert vuruşu üsten auta çıktı.
Dakika 52: (GOL) Isparta 32 Spor atağında Taner Gümüş, savunmanın arkasına iyi sarktı ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Dakika 60: Isparta 32 Spor atağında Seyid Han’ın ortasında arka direkte yaşanan karambolde Embiya Ayyıldız kaleciyle karşı karşıya pozisyonda mutlak bir golü kaçırdı.
Dakika 64: Kırklarelispor atağında Şevki Çınar’ın kullandığı serbest atışta arka direkte Furkan Fehmi Güneş’in kafa vuruşu üsten auta çıktı.
Dakika 66 (Gol) Kırklarespor atağında sol çaprazdan arka direğe atılan topta Furkan Fehmi Güneş’in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 11
Dakika 68: Isparta 32 Spor’lu Arif Birşen’in kullandığı serbest vuruşunu kaleci Mehmet Cinpir’in vuruşu kalecide kaldı.
Dakika 72: Isparta 32 Sporlu Seyid Han’ın kullandığı serbest atış yan direkten oyun alanına döndü ve Mustafa ise meşin yuvarlağa vuramazken net bir gol kaçtı.
Dakika 88: Kırklarelispor atağında Furkan’ın sol çaprazdan ortasında arkadirekte Harun Özcan’ın kafa vuruşu üst direkten döndü.

Maçın karnesi
Stat: Atatürk
Hakemler: Safa Yılmaz x, İlke Akman xx, Tuncay Ercan xx
Isparta 32 Spor: Alp Arda xxx, Şamil Başaran x (dk. 56 Seyid Ahmet Han x), Efşan Geçgin x, Kadir Turhan x, Said Can Açıkalın x (Dk. 56 Gökdeniz Varol x), Ertuğrul Kurtuluş x, Mustafa Diler x, Furkan Özdemir x (dk. 46 Enbiya Ayyıldız x) Arif Birşen x, Taner Gümüş xxx (dk.74 Gökhan Göksu x) Mustafa Acar x (dk. 83 Burak Aydın)
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir xx, Canberk Ömer Özdemir x, Uğur Adem Gezer x, Furkan Fehmi Güneş xxx, Serhat Mermer xx, Ferhat Görgülü x, Emre Balkı x (dk. 58 Yaser Hacımustafaoğlux) Berat Ali Genç x (dk. 58 Harun Özcan x), Çağrı Ortakaya x, (85 Ümit Can Tokcu), Davut Babur x, Şevki Çınar x (dk. 77 Emre Keleşoğlu x)
Sarı kartlar: Alp Arda, Ertuğrul (Isparta 32), Emre Balkı (Kırklarelispor)
Goller: dk. 52 Taner Gümüş (Isparta 32 Spor), dk. 66 Furkan Fehmi Güneş (Kırklarelispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1 yıl ömür biçilen Seyfi bebek şu an 4 yaşında Seyfi bebek, 2 yıl sonra bulunan kök hücre ile sağlığına kavuşuyor
YEREL HABERLER 1 yıl ömür biçilen Seyfi bebek şu an 4 yaşında Seyfi ...
Isparta’da kadınlar el işi ürünleri sergisi açtı
YEREL HABERLER Isparta’da kadınlar el işi ürünleri sergisi açtı
Şehit annesinin hayrat çeşmesi hayali gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Şehit annesinin hayrat çeşmesi hayali ...
Öğrencisiyle aynı yıl emekli oldu
YEREL HABERLER Öğrencisiyle aynı yıl emekli oldu
Şüphe üzerine durdurulan araçtan satışı yasak cinsel içerikli ürünler çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçtan satışı yasak cinsel ...
Isparta’da kadına şiddet uygulayan kişilere satış yapılmıyor Esnaf projeye “Bu işletmede kadına şiddet uygulayan kişilere satış yapılmamaktadır” afişleri asarak destek verdi
YEREL HABERLER Isparta’da kadına şiddet uygulayan kişilere satış ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.