Şehit kızına doğum günü sürprizi

– Isparta Valiliği, 22 Mart 2018 tarihinde Bitlis ilinde Şehit olan Şükrü Çakar’ın 9 yaşına giren kızı Birsen Beren Çakar’a bugün sürpriz bir doğum günü düzenledi.

Vali Yardımcısı Ayşe Karaca, Jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeliyle birlikte şehit ailesinin Isparta merkezde ikamet ettiği evine giderek Birsen Beren’in doğum gününü kutladı.

Ziyarette Birsen Beren’in doğum gününü kutlayan ve hediyesini veren Vali Yardımcısı Karaca, Birsen Beren’le okul hayatı ve hobileri hakkında sohbet etti. Jandarma personeli ablalarıyla sohbet eden Birsen Beren Çakar; ’’Büyüyünce jandarma olmak istiyorum’’ dedi.

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