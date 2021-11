Isparta’da kullanılmayan ilaçlar toplanarak bertaraf edilecek

Isparta’da ilk kez uygulanacak olan proje ile kullanılmayan ve süresi geçen ilaçlar il genelindeki 169 eczaneye konulacak atık ilaç kutuları vasıtasıyla toplanacak ve özel tesislerde bertaraftı sağlanacak.

BELBİR’in Kasım ayı meclis toplantısında konuşan Birlik ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu çalışma ilimizde ilk olacak ve birçok ilin yapmadığı çalışmayı biz başlatmış olacağız” dedi.



Göller Bölgesi Belediyeler Birliği’nin (BELBİR) kasım ayı olağan meclis toplantısı Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Birlik Başkanı ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başkanlığında Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Isparta Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte toplamda 17 belediye ve 51 meclis üyesinin yer aldığı Göller Bölgesi Belediyeler Birliğinde Eczacılar Odası ve Atık A.Ş ile ilaç toplama, biriktirme ve bertaraf protokolü yapmak için Birlik Başkanı ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e yetki verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca yine mecliste katı atık düzenleme, depolama sahası, mekanik ayırma kompost tesisi 2.sınıf düzenleme depolama tesisi ve 3 lotun her türlü işlemlerinin yapılması için de Birlik Başkanı ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e yetki verildi. Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Birlik Başkanı ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, katı atık düzenleme depolama sahasındaki alanda 2.lotun dolduğunu, üçüncü lota başlanması gerektiğini kaydetti.

Başkan Başdeğirmen, “Üçüncü lotun yerini ayarladık, bir an önce başlanması gerekiyor. Hemen bitebilecek bir alan değil. Diğeri de atık tesisi. Bizim topladığımız atıkların içerisinde değeri olan atıkların ayrıştırılması, ona göre de lotumuzun daha az dolması sağlanacak. Eğer biz şu an katı atığı ön ayırma ile ayırırsak, ayrıştırdığımız plastik, kağıt ve diğer malzemelerden belediyeler birliği olarak gelir elde edeceğiz. Hem de lotumuzun süresini ikiye katlayacağız. Biz ne kadar atıkların içerisindeki pet şişe, kağıt ve değerli malzemeleri alırsak depolama alanımızdaki çöpü koyduğumuz alan çok daha geç dolacak. Her iki yerden de bize faydalı bir çalışma, bunu bir an önce yapmak zorundayız. Burada iki türlü kazanç var. 5 yılda dolacak lot 10 yıla çıkıyor. Bu tesisleri kurmamız gerekiyor” şeklinde konuştu .



Meclis toplantısında şehirde, önemli bir projeye daha imza atıldı.

Isparta merkez ve genelini kapsayan 169 eczaneye ilaç toplama kutusu konulması kararlaştırıldı. Konulacak kutulara, vatandaşlar kullanmadıkları ve günü geçmiş ilaçları atabilecek ve böylelikle ilaçlar özel araçlarla alınacak, merkezdeki depolama alanına getirilerek, bertaraf tesislerine nakli gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Isparta Eczacılar Odası ile yapacakları protokolle bu uygulamayı hayata geçireceklerini belirterek, meclis üyelerine yaptığı bilgilendirmede, “Birliğimizle birlikte merkez ve ilçelerimizdeki atık ilaçları toplayacağız. Bu çalışma ilimizde ilk kez olacak ve birçok ilin yapmadığı çalışmayı biz başlatmış olacağız. Isparta merkez ve ilçelerimizde 169 eczanemiz var. Bu eczanelerimizin tamamına atık ilaçları toplamak için atık ilaç kutusu koyacağız. Bu kutuları koyduktan sonra kontrollü şekilde kapatarak, ilacın içinden geriye alınmasını önleyeceğiz. Belli zamanlarda bu kutular açılacak ve içerisindeki ilaçlar özel araçlarla Türkiye’de 2 ilde bulunan ilaç bertaraf tesisine gönderilecek. Süresi geçmiş, kullanılmayan ilaçların bertarafını yapacağız. Bu konuda sistemli çalışacağız. Bu kutulardan her eczaneye koyacağız. İlçelerden bu kutular kaymakamlıklarımızın destekleriyle merkeze getirilecek. Bu çalışmada Valiliğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte Eczacılar Odası yönetiminin talebi ile biz bu yola çıktık” ifadelerine yer verdi.

