Başdeğirmen, 2'inci lige yükselen şampiyon hentbolcuları kutladı

İzmir’de yapılan karşılaşmalar sonrasında Türkiye 2.Ligine çıkan Isparta Belediyespor Hentbol takımının antrenör, sorumlu ve sporcuları elde ettikleri başarılarını Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile paylaştı.

Bir süre önce Alanya, Amasya ve Kuşadası’nda yapılan karşılaşmalarda şampiyonluklar yaşayan ve Isparta Belediye Spor Kulübü bünyesine katılan Hentbol Takımı, başarıdan başarıya koşuyor. Son olarak İzmir’de yapılan karşılaşmalar sonrasında Türkiye 2.Ligine yükselen takımın sporcuları ve hocaları Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından kabul edildi. 30 sporcusundan 9’unun milli takımlara çağrıldığı Hentbol Takımının menajer sporcusu Kemal Özdemir, takım ve alınan derecelere ilişkin Başkan Başdeğirmen’e bilgiler verdi.

Hentbol branşında Isparta Belediyesinin kanatları altında takımın kendi yaş grubunda çok sayıda Türkiye birincilikleri elde ettiklerini söyleyen Hentbol Takımının menajer sporcusu Kemal Özdemir, sporcuların tamamının Isparta’nın öz evladı olduğunu ve bunlardan 9’unun milli sporcu olduğunu söyledi. Isparta Belediyespor Hentbol Takımının, İzmir’de yapılan karşılaşmalar sonrasında Türkiye 2.Ligine yükseldiğini dile getiren Özdemir, “Belediye Başkanımızın talimatları ve desteğiyle ikinci lige yükseldik ve başkanımızla bu sevinci paylaşmaya geldik” dedi. Takımın Antrenörü Recep Aydemir de Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in desteğiyle sporcuların her yaş gurubunda girdikleri kategorilerde şampiyonluklar elde ettiklerini belirtti.

Aydemir, “Sporcularımıza hep güvendik, başkanımızın da desteğiyle İzmir’de 13 Ekim tarihleri arasında yapılan müsabakalarda 2.Lige çıktık. Hedefimiz her yıl üstüne koyarak yolumuza devam etmek. Daha üst liglerde yarışabileceğimize inanıyorum. Başkanımıza Isparta’ya ve Isparta’nın çocuklarına destek oldukları için yürekten teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu. Ziyaretten ve elde edilen başarılardan dolayı memnuniyetini dile getiren ve sporcuları, ekibi tebrik eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de “Genç, dinamik gençlerimizin güzel başarılar elde etmesi bizleri gururlandırdı, yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu anlatıyor. 2.lige çıkmanız çok önemli ve değerli bir başarı. Elde edilen başarıdan dolayı son derece mutlu oldum” şeklinde konuştu.

Son iki yılda Isparta’nın spor anlamında önemli başarılara imza attığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Hemen her branşta güzel başarılar elde ettik. Bu başarılarla birlikte şimdi de hentbol branşında ikinci lige çıkmamız, 30 sporcumuzun içerisinde 9’unun da milli sporcumuz olması bizi gururlandırdı. Emeklerinden dolayı hocalarımıza ve sporcularımıza, ailelerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrada başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum. Isparta Belediye Spor Kulübü olarak böyle başarılı gençlerimizle birlikte olmak bizi memnun ediyor. Her türlü desteğimiz devam edecek” diye konuştu.

