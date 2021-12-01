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Narkotik köpeği uyuşturucuyu bulamasın diye sarımsakların arasına gizlediler

İHA

Narkotik köpeği uyuşturucuyu bulamasın diye sarımsakların arasına gizlediler

Isparta’da, narkotik polisleri tarafından otobüs de yapılan aramada 90 gram Metamfetamin maddesi,74 gram Mavi Metamfetamin maddesi toplamda 164 gram Metamfetamin, 45,2 gram Esrar maddesi ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerin narkotik köpeğinin bulamaması için uyuşturucuyu sarımsakların arasına gizledikleri tespit edildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmanın ardından, şüphelilerin bulunduğu otobüs otogarda durduruldu. Narkotik köpeği Atena ile yapılan aramada, çanta içinde sarımsakların arasına gizlenmiş 90 gram Metamfetamin maddesi,74 gram Mavi Metamfetamin maddesi Toplamda 164 gram Metamfetamin, 45,2 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucunun narkotik köpeği tarafından bulunamaması için sarımsakların arasına gizlendiği görüldü. Polis, otobüs de bulunan S.D. isimli bayan ve B.B.L.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

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