Eğirdir’de durdurulan araçta eroin ele geçirildi

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Isparta Narkotik Şube Müdürlüğü ve Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde yapılan çalışma kapsamında şüpheli aracı durduran ekipler 20 gram eroin ele geçirdi.

Önceki gece saat 21.45 sıralarında Isparta narkotik şube ile koordineli yapılan çalışmada Eğirdir istikametine gelen araç, içerisinde uyuşturucu madde olabileceği şüphesi üzerine durduruldu. Araç içerisinde şüpheliler S.K., C.Ş., Ö.Ş.A.'nın kaba üst armasında 55 santim genişliğinde, eroin içiminde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Araç içerisinde yapılan arama çalışmasında ise eroin maddesi olarak değerlendirilen 20 gram maddeye el konularak, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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