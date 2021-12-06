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Sinir krizi geçiren kadın sağlık ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı Polisin kapıyı çilingirle açtığı evde güçlükle sakinleştirilip hastaneye sevk edildi

İHA

Sinir krizi geçiren kadın sağlık ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı Polisin kapıyı çilingirle açtığı evde güçlükle sakinleştirilip hastaneye sevk edildi

– Isparta’da sinir krizi geçiren kadın, sağlık ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Eve çilingir yardımıyla giren polisin güçlükle sakinleştirdiği kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Olay, kent merkezi Kepeci Mahallesi 1217 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden uzun süre haber alınamayan Bahar İ. isimli kadının ailesi ve komşuları ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin gelmesi üzerine, eve girmek isteyen ekiplere Bahar İ. (34) kapıyı açmadı. Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, kadının sinir krizi geçirdiğini gördü. Öte yandan olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise tedbiren camdan atlama ihtimaline karşı şişme kurtarma yastığı kurarak gerekli önlemi aldı. Sinir krizi geçiren Bahar İ., polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle ambulansa taşınarak gerekli müdahalesi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Olaya şahit olan komşusu, Bahar İ.'nin apartman tarafından çok sevilen, sayılan, hürmet gören biri olduğunu belirterek, "Herkesin işine koşan, bildiğimiz kadarıyla da kimseyle bir sorunu olmayan mütevazı bir hanımefendiydi" şeklinde konuştu.

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