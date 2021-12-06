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Başdeğirmen: "Eğitim en önemli konumuz " ISUBÜ MYO’nun temeli imece usulüyle atıldı

İHA

Başdeğirmen: "Eğitim en önemli konumuz " ISUBÜ MYO’nun temeli imece usulüyle atıldı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde kurulan Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği aracılığıyla ISUBÜ’ye kazandırılacak olan eğitim binasının temeli geniş katılımla atıldı. Belediye Başkanı ve Dernek Başkanı Başdeğirmen, “Eğitim her zaman için en önemli konumuz. Eğitim olmadığı sürece ne yatırım yapabiliriz ne de ülkemizi bir adım ileriye götürebiliriz. Yüce Rabbim bir an önce bu binayı bitirip öğrencilerimize ve bölgemize sunmayı nasip etsin” dedi.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (ISUBÜ) fiziki yatırımlarını desteklemek amacıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde Isparta Kent HizmetleriniDesteleme Derneği kurulmuş ve Hızırbey Mahallesi’nde eski Kız Sağlık Kolejinin bulunduğu 5 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 7 bin metrekare alanda eğitim binası yapılması için start verilmişti.
Yaklaşık 5 bin öğrencinin eğitim göreceği binanın temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, AK Parti Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı ve Isparta Kent Hizmetlerini Desteleme Derneği Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ali Dulupçu, Isparta MYO Kurucu Müdürü emekli Öğretim Görevlisi Çetin Büyükvanlı, ilçe belediye başkanları, iş insanları, muhtarlar, hayırseverler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Isparta Belediye Başkanı ve Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği Başkanı Şükrü Başdeğirmen, okul yapmanın kutsal ve güzel bir değer olduğunu söyledi. Eğitime en çok değer verilmesi gereken bir dünya döneminde olduğumuzu belirten Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Eğitim her zaman için en önemli konumuz. Eğitim olmadığı sürece ne yatırım yapabiliriz ne de ülkemizi bir adım ileriye götürebiliriz ne de diğer ülkelere karşı güçlülüğümüzü ortaya koyabiliriz” dedi.
ISUBÜ’ye okul binası yapma fikrinin rahmetli gazeteci Soner Toros tarafından kendisine sunulduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Rahmetli Soner Toros, bir gün bana ‘Başkanım ISUBÜ’ye ilk binayı neden siz yapmıyorsunuz’ dedi. Ben de ‘Belediyemizin böyle bir vazifesi yok, ödenek ayıramayız ancak daha önce Isparta’ya kazandırdığımız 5 okul gibi imece usulü yapalım’ diyerek kıvılcımı orada yaktık. İlk kıvılcımı vatandaşlarımızla yakmak istedik. Burada belediyenin hiçbir şeyi yok. Tüm işlerimizi siz vatandaşlarımızın desteğiyle yapıyoruz. Bizim insanımız paranın nereye gideceğini bilirse kesinlikle para verme konusunda tereddüt etmiyor. Bu hizmetlere para vermek zenginlik işi değil. Bunu parası olan yapamıyor gönlü zengin olan yapabiliyor” diye konuştu.

5 bin öğrenci eğitim görecek
Binanın tamamlanmasının ardından yaklaşık 5 bin öğrencinin burada eğitim öğretim göreceğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, bölgeye de bir hareket geleceğini ifade etti. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı sırasında Şehir Hastanesi’nin açıldığını ve eski devlet hastanesi ile doğumevinin bölgeden taşındığını hatırlatan Başkan Başdeğirmen, “Şehir Hastanesi açılınca Hastane Caddesi’ndeki dükkanlarımız boşaldı. Doğumevi’nin önü ve eski devlet hastanesi etrafındaki esnaflar dükkanları boşalttı. O dönemde esnaflarımız gelip ‘sayın başkanım biz ne yapacağız’ demişlerdi. ‘Oraya geç de olsa yatırımlar gelecektir, sizin oralar filizlenecek ve yeşillenecektir’ dedim. Ancak biraz süre uzayınca serzenişler gelmeye başladı. Burayı harekete geçirme inancıyla harekete geçtik. Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği olarak buradayız. Burada size bir belediye başkanı olarak değil, Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği’nin Başkanı olarak hitap ediyorum. Hem öğrencilerimizi eğiteceğiz hem de bu bölgeyi istenilen refah düzeyine ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.
Daha önce Hafız İbrahim Demiralay İlköğretim Okulunu aynı şekilde dernek kurup, bağışlarla yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “O dönemdeki valimiz beni dernek başkanı yaptıktan sonra ‘bir yıl içerisinde buranın kabasını yapacaksınız, ince kısımlarını diğer yıl biz yapacağız. Devlet, vatandaş işbirliğinde bitireceğiz’ dedi. 6,5 ay sonra anahtarıyla eğitime hazır şekilde teslim ettik. Burası için de 1,5 yıl diyoruz ama vatandaşlarımızdan gelen desteklerle bunu öne çekme ihtimali çok yüksek. Yüce Rabbimiz bir an önce bu binayı bitirip öğrenci ve bölgemize sunmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.
AK Parti Milletvekili Recep Özel de eski devlet ve doğumevi hastanelerinin taşınmasıyla bölge esnafının ticaret anlamında zorluklar yaşadığını belirterek, “Sağ olsun Şükrü başkanımız bu duruma el attı. Seçimlerde hastane caddesindeki esnafları gezerken burayı tekrar kazandırma noktasında sözü vardı. O sözünü Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği ile yerine getirecek. 18 ay yapım süresi var ama belediye başkanımızın gayretleriyle gelecek yıl eğitim öğretim yılına açabilirsek iyi olur. Sayın hocamız eski devlet hastanesinin oradaki taş binaya rektörlük binasını getirebilirse o bölgeyi canlandırmış olacağız” dedi.
Vali Ömer Seymenoğlu da devletimizin güçlü olduğunu ve gerektiğinde bu tür yatırımları hızlı bir şekilde yapabileceğini ancak hayırseverlerin destekleriyle bu tür yatırımlarla hem devletin hem de milletimizin daha güçlü hale gelebileceğini belirtti. Türk halkının ruhunda, örf, adet ve geleneklerinde imece usulünün olduğuna değinen Seymenoğlu, “Şükrü başkanımızın da söylediği gibi bu yapıyı Ispartalı hayırsevlerin büyük bir desteğiyle yapmış olacağız. Yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alan inşa etmek kolay değil ama inşallah bir yıl içinde burayı eğitim öğretime kazandırmış olacağız. Geldiğim 3 yıl önce bu bölgeye hastaneler bölgesi deniliyordu. İnşallah bu bölgeyi bu yapılarla eğitim bölgesi haline getireceğiz. Bölgedeki vatandaşlarımızın kısa süreli ekonomik kaybını getireceğimiz okul ve hareketlilikle telafi etmiş olacağız. Isparta öğrenciye ekonomik bir değer gibi bakmıyor. Öğrenci arkadaşlarımızın aklına bu gelmesin. Elbette öğrencilerin bu bölgede yaşıyor ve eğitim alıyor olması esnafımıza ekonomik olarak katkı sağlayacaktır ama önemli olan eğitim bölgesi haline getirebilmek. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl da eski devlet hastanesinin orada yeni bir inşaat çalışması başlayacak. Dolayısıyla birkaç yıl içinde bu bölgeyi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin eğitim bölgesi yapacağız. Bu işe öncülük eden başta Belediye Başkanımız Şükrü Bey olmak üzere, vekillerimiz Süreyya Bey, Recep Bey, Mehmet Uğur Gökgöz Beye, hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Hızırbey Mahallesi Muhtarı Zeynep Yiğit, mahallelerine kazandırılacak olan eğitim binası için emeği geçen Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı ve Dernek Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler’e teşekkür plaketi takdim etti.
Daha sonra protokol üyeleri yapılan duanın ardından butona basarak, inşaatın ilk betonunu döktü ve eğitim binasının yapım çalışmalarına başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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