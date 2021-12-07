Isparta'da çaldıkları paralar ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da çaldıkları paralar ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

İHA

Isparta'da çaldıkları paralar ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

Isparta’da çok sayıda hırsızlık hırsızlık suçuna karışan 3 kişi, jandarma tarafından yapılan operasyonla çaldıkları paralar ile birlikte saklandıkları adreste yakalandı.
Olay, Isparta’ya bağlı Gelendost ilçesi Köke köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 Aralık 2021 tarihinde başta O.Y isimli şahsın evinden 13 bin TL ve 100 Euro çaldıkları ve ayrıca çok sayıda hırsızlık yaptıkları belirlenen S.C, B.A.C. ve Z.C Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gelendost ilçe Jandarma Komutanlığının ortak yaptığı kapsamlı operasyon sonucu saklandıkları adreste hırsızlıktan elde ettikleri paralar ve çaldıkları malzemeler birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların, Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda daha öncesinde ise Gelendost ilçesi Çatı köyünde A.Ç isimli şahsa ait bir adet sanayi tipi kaynak makinesi, bir adet dalgıç su pompası, 2 adet akü, 1 adet tork anahtarı 4 adet maşeron boru çaldıkları anlaşıldı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başdeğirmen: "Eğitim en önemli konumuz " ISUBÜ MYO’nun temeli imece usulüyle atıldı
YEREL HABERLER Başdeğirmen: "Eğitim en önemli konumuz " ISUBÜ ...
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Egzozdan çıkan siyah dumanla görünmez oldular Kamyonetin arkasında bulunan 3 kadın egzozdan çıkan siyah dumanla neye uğradıklarını şaşırdı
YEREL HABERLER Egzozdan çıkan siyah dumanla görünmez ...
Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Sinir krizi geçiren kadın sağlık ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı Polisin kapıyı çilingirle açtığı evde güçlükle sakinleştirilip hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Sinir krizi geçiren kadın sağlık ve polis ekiplerine ...
Virajı alamayan otomobil karşıdan gelen kamyonetle çarpıştı Kaza anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobil karşıdan gelen kamyonetle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.