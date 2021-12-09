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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıktı

İHA

– Isparta'da bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıktı. Yaşanan kavga, olay yerine gelen polisin müdahalesiyle son buldu.

Sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıktı

– Isparta’da bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıktı. Yaşanan kavga, olay yerine gelen polisin müdahalesiyle son buldu.
Olay, Isparta kent merkezinde bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında tartışmaya başlayan bir erkek ve kadın arasında itiş kakış yaşandı. Şahsın kadının boğazını sıkması üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis sevk edildi. Polis gelinceye kadar kalabalığa aldırmayan ikili tartışmaya devam etti. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek kavgayı ayırdı. Birbirlerinden şikayetçi olmayınca uyarılan çift bölgeden uzaklaştırılırken, yaşananlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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