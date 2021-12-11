Isparta Belediyesi 5. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Isparta Belediyesi 5. Kitap Fuarı, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde geniş katılımla açıldı. Açılışta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Ömer Seymenoğlu ile birlikte Isparta Belediyesi tarafından kitap alımlarında kullanılacak olan hediye çeklerini öğrencilere dağıttı. Çocukların gelişiminde kitapların çok önemli olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Çocuklarımız kitaplara sahip olduktan sonra okuyarak, kendilerini geliştirerek ülkemize çok daha faydalı olacakları inancındayım” dedi.

Isparta Belediyesi tarafından ‘Kitaplar Gül Açıyor’ temasıyla düzenlenen 5. Kitap Fuarı bu yıl ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ anısına gerçekleştiriliyor. 1019 Aralık tarihleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarın bugün resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, yazarlar, yayınevi temsilcileri ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Fuar açılışı öncesinde minik öğrenciler halk oyunları gösterilerini sundular.

Fuarda kitaplara erişimin daha kolay olacağını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Vatandaşlarımızın kitaplara hem uygun fiyatla ulaşabilmesi hem de kendi istediği kitapları bularak okuyabilmesini istiyoruz. Paylaşılmayan ilim, paylaşılmayan bilimin hiçbir faydasının olmadığını biliyoruz. Okunmayan bir kitabın da hiçbir faydası yok. Kitaplar ne kadar çok kişiye ulaşırsa, gençlerimiz, çocuklarımız ne kadar çok bu kitaplara ulaşır da kendi bilgilerini daha yukarıya çıkarmak için bu kitaplardan istifade ederlerse bizler son derece memnun oluruz. Bugüne kadar birçok fuar yaptık. Fuar olarak değişik etkinliklerimiz oldu. Ama şunu bilin ki yapılan fuarların en faydalısı en güzeli ilim ve bilime bağlı olan kitap fuarlarımız. Bizim her şeyimiz çocuklarımız. Çocuklarımız o kitaplara sahip olduktan sonra okuyarak, kendilerini geliştirerek ülkemize çok daha faydalı olacakları inancındayız. Ülkemiz bir adım daha ileriye gidecekse, ülkemizin diğer ülkelere göre çok daha başarılı olmasını istiyorsak mutlaka okumak zorundayız. Okuduğumuz zaman çok daha bilgi sahibi olacağız ve kelime dağarcığımız gelişecek. Okumak için elimizden gelen ne varsa bizler de belediye olarak bu çabanın içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Başkan Başdeğirmen, 5. Kitap Fuarında 76 stantta 276 yayınevi bulunduğunu ve 10 gün boyunca 110 yazarın fuara katılacağını kaydetti. Başdeğirmen, fuara katılan yayınevleri ve yazarlara da teşekkür ederek, 110 yazarın isminin yayınlandığını ayrıca İlber Ortaylı’nın da 19 Aralık’ta fuara katılacağını söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Yazarlarımızın hepsi birbirinden değerli, ülkemizin önemli isimleri. Bu işin en güzel tarafı hepsinden istifade etmektir” dedi.

Vali Ömer Seymenoğlu ise Isparta’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 75 bin, 2 üniversitede de toplam 70 bin öğrenci bulunduğunu belirtti. Üniversite potansiyeline sahip Isparta’nın kitap fuarı gibi organizasyonları hak ettiğine değinen Vali Seymenoğlu, “Yeter ki biz yöneticiler olarak bu organizasyonların hazırlanmasında elimizi taşın altına koyalım. Sağ olsun belediye başkanımız yaklaşık 2 aydır kitap fuarı için büyük emek sarf ediyordu. Biz de il yönetimi, milli eğitim ve üniversiteler olarak kendisine her türlü desteği vermeye söz vermiştik. Bugün de bunu görüyoruz. Belediye Başkanımıza fuarı ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ temasıyla düzenledikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü Türkçe’yi, Yunus’ları bilmedikten sonra bu kadar kitabın hiçbir anlamı yok. Şuanda alanımızda binlerce kitap ve binlerce kitap dostu var. Bunların buluşmasına vesile oluyor. Böyle büyük bir organizasyon hepimizi mutlu ediyor. Fuarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyor emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele kesmek yerine dünya klasiklerinden birer kitabı imzaladılar. Daha sonra Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindekiler stantları gezerek, yayınevleri temsilcilerinden bilgi aldılar. Ayrıca Vali Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Başdeğirmen, fuarı ziyaret eden öğrencilere Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan ve kitap alımlarında kullanılacak olan hediye çeklerini dağıttılar, köy okulları için kitap bağışında bulundular.

10 gün boyunca 09.3020.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek olan fuara ilk gün ilgi yoğun oldu. Fuara ilk gün öğrenciler oldukça ilgi gösterdiler. Kitaplarla buluşan öğrenciler, istedikleri kitapları alarak, alanda okuma fırsatı buldular. Fuar boyunca çocuklara yönelik farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca 10 gün boyunca 110 yazar, kitaplarını imzalayarak, söyleşilere katılacak.

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