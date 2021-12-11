Isparta’da engelli, yaşlı ve çocuklara 2021 yılında 235 milyon liralık hizmet verildi

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2021 yılında engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik yapılan yardımların pandemiye rağmen 235 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik önemli hizmetler sunuyor. Sunulan hizmetlerle ilgili İl Müdürü Yakup Kütük açıklamalarda bulundu. 2020 yılında 160 milyon liralık destek hizmeti sunduklarını belirten İl Müdürü Yakup Kütük, “2021 yılı içerisinde bütün dünyayı etkileyen pandemi süreci bizim de faaliyetlerimizi etkiledi, ancak devletimiz bu konuda çok güçlü olduğunu gösterdi. Dezavantajlı gruplar bu hizmetlerden en iyi şekilde yararlanıp mağdur olmamaları için elimizden geleni yaptık. Mutlulukla ifade edebiliriz ki bu süreçte de bakanlığımız Isparta’da çocuk, yaşlı, engelli ve şehit yakınları ve gazilerimiz gibi bizim hizmetimizden yararlananlar hiçbir şekilde mağdur olmamışlardır. 2020 yılında Isparta’da 160 milyon liralık destek verirken, 2021 yılında pandemiye rağmen desteğimizi 235 milyon liraya çıkardık” dedi.

İl Müdürü Yakup Kütük, hizmetlerden yararlanan grupları da şu şekilde sıraladı:

“Sosyal ekonomik desteğinden yararlanan bin 400 çocuğumuz, evde bakımdan yararlanan yaşlı ve engelli 3 bin vatandaşımız, 111 koruyucu ailemiz var. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.”

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