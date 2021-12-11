Isparta’da engelli, yaşlı ve çocuklara 2021 yılında 235 milyon liralık hizmet verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da engelli, yaşlı ve çocuklara 2021 yılında 235 milyon liralık hizmet verildi

İHA

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2021 yılında engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik yapılan yardımların pandemiye rağmen 235 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

Isparta’da engelli, yaşlı ve çocuklara 2021 yılında 235 milyon liralık hizmet verildi

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2021 yılında engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik yapılan yardımların pandemiye rağmen 235 milyon liraya ulaştığı belirtildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik önemli hizmetler sunuyor. Sunulan hizmetlerle ilgili İl Müdürü Yakup Kütük açıklamalarda bulundu. 2020 yılında 160 milyon liralık destek hizmeti sunduklarını belirten İl Müdürü Yakup Kütük, “2021 yılı içerisinde bütün dünyayı etkileyen pandemi süreci bizim de faaliyetlerimizi etkiledi, ancak devletimiz bu konuda çok güçlü olduğunu gösterdi. Dezavantajlı gruplar bu hizmetlerden en iyi şekilde yararlanıp mağdur olmamaları için elimizden geleni yaptık. Mutlulukla ifade edebiliriz ki bu süreçte de bakanlığımız Isparta’da çocuk, yaşlı, engelli ve şehit yakınları ve gazilerimiz gibi bizim hizmetimizden yararlananlar hiçbir şekilde mağdur olmamışlardır. 2020 yılında Isparta’da 160 milyon liralık destek verirken, 2021 yılında pandemiye rağmen desteğimizi 235 milyon liraya çıkardık” dedi.
İl Müdürü Yakup Kütük, hizmetlerden yararlanan grupları da şu şekilde sıraladı:
“Sosyal ekonomik desteğinden yararlanan bin 400 çocuğumuz, evde bakımdan yararlanan yaşlı ve engelli 3 bin vatandaşımız, 111 koruyucu ailemiz var. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da otomobil boş araziye uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da otomobil boş araziye uçtu: 2 yaralı
Isparta Belediyesi 5. Kitap Fuarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi 5. Kitap Fuarı kapılarını açtı
5. Kitap Fuarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER 5. Kitap Fuarı kapılarını açtı
Başdeğirmen, Fatih Çarşısı esnafıyla buluştu
YEREL HABERLER Başdeğirmen, Fatih Çarşısı esnafıyla buluştu
Başdeğirmen: " Engelli vatandaşlarımızla gönülden beraberiz "
YEREL HABERLER Başdeğirmen: " Engelli vatandaşlarımızla gönülden ...
Evlerinin küle dönmesini gözyaşları içinde izlediler
YEREL HABERLER Evlerinin küle dönmesini gözyaşları içinde izlediler
Isparta’da işletmeyi tehdit yoluyla almaya çalışma iddiası:3 gözaltı
YEREL HABERLER Isparta’da işletmeyi tehdit yoluyla almaya çalışma ...
Sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıktı
YEREL HABERLER Sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıktı
Süt kamyonu kanala uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Süt kamyonu kanala uçtu: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.