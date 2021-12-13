Isparta’da, yılbaşı öncesi sahte içki yapımında kullanılarak piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirlenen 275 litre etil alkol, 17 litre yapımı tamamlanmış sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Isparta’da polis tarafından aranan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda, sahte alkol yapımında kullanılacak 275 litre etil alkol, 17 litre yapımı tamamlanmış sahte alkol, 60 adet sahte alkol yapımında kullanılan likit alkol aroması, piyasa değeri yaklaşık 70 bin TL olan, 900 litre sahte alkol yapımında yetecek toplam 292 litre saf karışım ve aroma şeklinde alkol ürünü ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.