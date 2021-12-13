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Isparta’da yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu Isparta’da sahte alkoller piyasaya sürülmeden yakalandı

İHA

Isparta’da yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu Isparta’da sahte alkoller piyasaya sürülmeden yakalandı

Isparta’da, yılbaşı öncesi sahte içki yapımında kullanılarak piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirlenen 275 litre etil alkol, 17 litre yapımı tamamlanmış sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Isparta’da polis tarafından aranan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda, sahte alkol yapımında kullanılacak 275 litre etil alkol, 17 litre yapımı tamamlanmış sahte alkol, 60 adet sahte alkol yapımında kullanılan likit alkol aroması, piyasa değeri yaklaşık 70 bin TL olan, 900 litre sahte alkol yapımında yetecek toplam 292 litre saf karışım ve aroma şeklinde alkol ürünü ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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