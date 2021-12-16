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Tarihçi, Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Isparta 5. kitap fuarına katılacak Ortaylı pazar günü Isparta’da kitapseverlerle buluşuyor

İHA

Tarihçi, Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Isparta 5. kitap fuarına katılacak Ortaylı pazar günü Isparta’da kitapseverlerle buluşuyor

Tarihçi, Akademisyen Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 19 Aralık Pazar günü Isparta Belediyesi 5. Kitap Fuarında kitapseverlerle buluşacak. Ortaylı, kitapseverlere ‘‘Bir Ömür Nasıl Yaşanır?’ konulu konferans verecek.
Isparta Belediyesi tarafından ‘Kitaplar Gül Açıyor’ temasıyla başlatılan ve bu yıl ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ anısına gerçekleştirilen 5. Kitap Fuarı kitap dostlarıyla buluşmayı sürdürüyor. 19 Aralık’a kadar Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde devam edecek olan fuar her yaş grubundan kitapseverlerin yoğun ilgisini görüyor. 76 stantta 276 yayınevinin yer aldığı fuarda 110 yazar da kitapseverle bir araya gelerek, söyleşiler gerçekleştiriyor, kitaplarını imzalıyor.
Isparta Belediyesi 5. Kitap Fuarı, önemli bir ismi daha ağırlayacak. Tarihçi, akademisyen yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 19 Aralık Pazar günü saat 15.00’da Isparta Belediyesi 5. Kitap Fuarına katılacak. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi karşısında bulunan Işıkkent Spor Salonunda kitapseverlerle buluşacak olan Prof. Dr. Ortaylı, ‘Bir Ömür Nasıl Yaşanır?’ konulu konferans verecek, okurlarıyla bir araya gelecek.

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