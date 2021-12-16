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Vali Seymenoğlu: “5. Kitap Fuarı için yayınevleri ve vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz”

İHA

Vali Seymenoğlu: “5. Kitap Fuarı için yayınevleri ve vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz”

Isparta Belediyesi 5. Kitap Fuarını ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu, yayınevleri temsilcileri ve vatandaşlarla sohbet etti, köy okulları için kitap bağışında bulundu. Vali Seymenoğlu, kitap dostu miniklere de Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan 10 liralık hediye çekleri dağıttı.
Isparta Belediyesi tarafından ‘Kitaplar Gül Açıyor’ temasıyla başlatılan ve bu yıl ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ anısına gerçekleştirilen 5. Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Vali Ömer Seymenoğlu da Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam eden 5. Kitap Fuarını ziyaret etti. Ziyarette Vali Seymenoğlu’na Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya eşlik etti. Yayınevleri stantlarını ziyaret eden ve yazarlarla bir araya gelen Vali Ömer Seymenoğlu, vatandaşlarla da sohbet ederek, minik kitap dostlarına Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan ve kitap alımlarında kullanılabilen 10 TL’lik hediye çekleri dağıttı, köy okulları için kitap bağışında bulundu.
Hediye çeki verdiği öğrencilerden bir istekte bulunan Vali Seymenoğlu, “Hediye çekleriyle aldığınız kitapları okuduktan sonra okulunuzdaki kütüphanelere bağışlayın. Bu şekilde kitaplardan diğer arkadaşlarınız da faydalanmış olur” dedi.
Vali Ömer Seymenoğlu, kitap fuarında yayınevi sahipleri, yazarlar ve öğrenciler ile vatandaşlarla sohbet etme imkânı bulduğunu belirterek, 5. Kitap Fuarı için geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu kaydetti. Kitap Fuarının önceki yıllara göre üzerine koyarak devam ettiğini ifade eden Vali Seymenoğlu, “Bu iş büyük bir organizasyon gerektiriyor. Isparta Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının vermiş olduğu destekler burada hissediliyor. Çünkü şehrimizin 12 ilçesi, 204 köyünden okumayı seven, kitap dostu başta çocuklarımız olmak üzere bir organizasyon dahilinde binlerce kişiyi fuar alanına getiriyoruz. Burada kitaplarla buluşmalarına bir fırsat tanımış oluyoruz” diye konuştu.
Kitap Fuarının şehrin ekonomik hayatında canlanma fırsatı tanıdığına değinen Vali Seymenoğlu, “Geçen ay burada tarım fuarı yapmıştık, o fuarda yaklaşık 60 bin vatandaşımız, üreticimiz, çiftimiz ile piyasadaki satıcıları bir araya getirmiştik. Ama Kitap Fuarı da ondan aşağı değil. Şuana kadar herhalde yaklaşık 6070 bin kişi burayı ziyaret etti. Hafta sonuna kadar bu rakam daha da artacaktır” şeklinde konuştu.
Isparta’nın eğitim şehri olduğunu vurgulayan ve sadece binalar yapmak ve öğrenci sayısını artırmanın eğitim alanı için yeterli gelmediğini söyleyen Vali Ömer Seymenoğlu, şehirde Kitap Fuarı gibi eğitim organizasyonlara daha fazla ev sahipliği yapılması gerektiğini belirtti. Seymenoğlu, “Kitap Fuarına sadece Isparta değil, Burdur, Afyonkarahisar ve diğer yakın yerleşim yerlerinden de ciddi anlamda ziyaretçilerin olduğunu arkadaşlarımızdan duyuyoruz. Bu fuarın 6, 7 ve 8’incisini düzenleyeceğiz. Bölgenin fuarcılık merkezi olması yolunda iddialı adımlarla hareket etmemiz lazım. Isparta Belediyemiz başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları fuarcılığın şehir ekonomisine ne kadar katkı sağladığının farkında. Valilik olarak koordinasyonun başında yer alıyor ve her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Sağ olsun fuarda belediye başkanlığının hayırseverlerle işbirliği içerisinde hediye çekleri organizasyonu var. Miniklerimize, ailelerimize kitap alışverişlerinde katkı olması anlamında hediye çeklerini de dağıtıyoruz” görüşlerinde bulundu.
Vali Seymenoğlu, Kitap Fuarının kendilerine bir imkandaha sunduğunu ifade ederek, il genelinde 200 okul kütüphanesi yapıldığını ve bu kütüphanelerin kitap ihtiyacının fuardan temin edildiğini söyledi. Vali Seymenoğlu, “Biraz tesadüf oldu ama biz bunu fırsata çevirmek için Milli Eğitim İl Müdürümüze talimat vermiştik. Tüm Türkiye çapında ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ adı altında bir kampanya başlatılmıştı. Isparta’da yaklaşık 200 okulumuzun kütüphanesi yapılamamıştı. Milli Eğitim Müdürlüğümüz çalışanları gerekli gayreti gösteriyorlar. Fiziki anlamda kütüphanelerimiz bitmek üzere, 200 kütüphanenin yaklaşık yüzde 70’ini bitirmiş durumdayız. Bu fuar sayesinde hediye çeklerimiz, yayınevleri, yazarlarımız ve fuar organizasyonunu yapan şirketimizin de destekleriyle 200 kütüphanemizin kitap ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu da şehrimiz için bir şans oldu. Fuar organizasyonunda yer alan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıl daha büyük bir organizasyonla 6’ıncı Kitap Fuarını düzenlemiş olacağız. Gençlerimizi ve çocuklarımızı yavaş yavaş yok olmaya yüz tutan kitap okumayla tekrar tanıştırmış olacağız ümidiyle fuarımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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