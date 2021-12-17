Kaza yapan polis, annesini görüntülü arayıp teselli etti



Kemal ERBEN/ EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'da, otomobiliyle takla atan polis memuru Aziz Özdemir, kazayı öğrenince telaşlanan annesini görüntülü arayarak, "Kurban olayım sana, bir şey olmadı" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Isparta-Konya yolu Eğirdir ilçesi girişindeki Miskinler rampasında meydana geldi. Dalaman'dan Elazığ'a giden polis memuru Aziz Özdemir'in kullandığı 25 ABU 639 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, takla attı. Kaza sonrası sürücü Özdemir ile beraberindeki 1'i bebek 3 kişi, çevredekiler tarafından otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebek ve diğer kişiler, tedbir amacıyla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Bu sırada polis memuru Aziz Özdemir, kaza öğrenince telaşlanan annesini görüntülü arayıp, "Anne, kimsede hiçbir şey yok, sıkıntı yok. Olacağı varmış, yapacak bir şey yok. Kurban olayım sana, bir şey olmadı" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

2021-12-17 12:30:00



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