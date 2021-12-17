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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırgızistanlı Leyla, devlet desteği ile kesme gül serası kurdu

DHA

Kırgızistanlı Leyla, devlet desteği ile kesme gül serası kurdu


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)KIRGIZİSTAN'dan 18 yıl önce turist olarak geldiği Antalya'da çalışmaya başlayıp bir süre sonra evlenen Leyla Aydın (37), Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle Isparta'da kesme gül serası kurdu. Kentin ilk kesme gül serasında 9 çeşit gül yetiştiren Aydın, hasat sonrası ihracat hedefliyor.
Kırgızistan'dan 18 yıl önce turist olarak Antalya'ya gelen Leyla Aydın, Türkiye'yi çok sevdiği için yerleşme kararı aldı. Mücevher sektöründe çalışmaya başlayan Aydın, bir süre sonra meslektaşı İsmail Aydın ile evlendi. Koronavirüs döneminde işini bırakan Aydın, kendi işini kurmaya karar verdi. Çiçek sevgisinden dolayı tarım sektörüne yönelen Aydın, TKDK'ya başvurdu.
Aydın, ağustos ayında Isparta'nın Atabey ilçesinde devlet desteğiyle kesme gül serası kurdu. 7 bin 500 metrekarede kurulu gül serasında 9 çeşit gül, yetiştirmeye başladı. Yarısı kırmızı, kalan kısmında ise beyaz, pembe, fuşya, sarı, dolce vita ve krem renkli gül yetiştiren Aydın, martnisan gibi ilk hasadı yapacağı günü heyecanla beklediğini söyledi.
'AKILLI SİSTEM ÜZERİNE KURULAN SERA'
Kendi işini kurmayı düşündüğü süreçte devlet tarafından tarım sektörüne destekleme yapıldığını öğrenince çiçek yetiştirmeye karar verdiğini anlatan Aydın, "Çiçekleri çok seviyorum. Destekleme için başvurduk ve bu güzel tesisi kurduk. Araştırırken, kesme gülde üretimin çok fazla olmadığını öğrendim. 'Bu sektörün önü çok açıktır' diye düşündüm. En büyük hedefim ihracat" dedi.
Birçok kadının başvuru yapabileceğini belirten Aydın, şunları söyledi:
"Hibe ile bu şekilde güzel bir sera kurarak, büyütebiliriz. Şu an 7 kişi çalıştırıyoruz. Çalışanlarımızda çoğunluk kadınları tercih ediyoruz. İleride üretimimiz daha fazla olunca 20 kadın işçi çalıştırmayı düşünüyorum. 3 ay içinde bu tesisi kurduk. Akıllı sistem üzerine kurulan sera. Çiçeğin ihtiyacı kadar su veriliyor. Eşim, en büyük destekçim. Devlet destek veriyor. Kadınlarımız korkmasın, başvuru yapsın. Araştırın, eminim herkes iş sahibi olabilir."
'ISPARTA'DA BİR İLK'
Serada gül üretiminin 12 ay devam edeceğini kaydeden Aydın, 1 milyon dal çiçek üretimi hedeflediğini belirtti. Aydın, "Bu serada bitkinin istediği iklimlendirmeyi sağlıyoruz. Nemi serada sağlayabiliyoruz. Damla sulama yöntemiyle suyu veriyoruz. Akıllı seranın avantajlarını kullanıyoruz. Isparta'da bir ilk. Bu projenin aynısını Hollanda'da gördük. Seramızda o sistemi kurmaya çalıştık. Avrupa standartlarında sera yaptık" dedi.
İhracat için Rusya pazarını araştırdıklarını dile getiren Aydın, "Kazakistan olabilir. Hatta Kırgızistan'a da göndermek istiyorum. Orada gül eksikliği yaşanıyor. Gül çiçeğinin yaprakları geniş olduğu için ayrı bir naylon kullandık. Çiçeği biraz zorluyor. Zorlayınca daha yukarı çıkıyor. Yaprakları daha geniş geliyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-12-17 13:04:11

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