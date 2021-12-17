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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

İHA

Isparta’da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

Isparta’da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde kaçak, sahte ve bandrolsüz alkol ürünlerine karşı yapılan eş zamanlı operasyonlarda Isparta’da çok sayıda iş yeri ve depoda arama yapıldı. Aramalarda sağlıksız ortamlarda üretilmiş 26 şişe kaçak alkol, 29 şişe etil alkol, 146 adet likit alkol aroması, 176 adet tekrar doldurulması için kullanılan bandrollü boş şişe, 66 adet cinsel içerikli içecek ve çikolata olmak üzere toplam 443 adet ürün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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