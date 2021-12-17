Filede şampiyon belli oldu

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Voleybol Genç Erkekler İl Birinciliği tamamlandı. Isparta’da Liselerin yarıştığı Voleybol Genç Erkekler il birinciliği müsabakaları sonunda Özel Isparta Büyük Başarı Koleji Anadolu Lisesi il şampiyonu oldu ve grup maçlarında Isparta'yı temsil etme hakkı kazandı.

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