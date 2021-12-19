Öğrencilerini kırmadı, sınıfta harmandalı oynadı

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA) ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Yılmaz, havanın soğuk olması nedeniyle dışarıda ders yapamayan öğrencilerinin isteği üzerine sınıfta harmandalı oynadı.

Eğirdir İlçesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda görev yapan 26 yıllık Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Yılmaz, havanın soğuk olması nedeniyle dışarıda ders yapamayınca öğrencileriyle birlikte sınıfa döndü. Mehmet Yılmaz, 7/B sınıfında öğrencilerin isteği üzerine harmandalı oynadı. Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Yılmaz'ın harmandalı oynarken görüntüleri, bir öğrencisi tarafından kayda alındı.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

2021-12-19 11:44:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.