Isparta'da sürücülerin yardımına polis koştu

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Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan sürücülerin yardımına polis ekipleri yetişti.

Ispartalılar güne beyaz örtü ile uyandı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de devam eden ilde seyir terası Kirazlıdere'de kartpostallık görüntüler oluşurken, kent merkezinde belediye, köylerde Özel İdare ve karayollarında Karayolları Şefliği ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Aşırı kar yağışı nedeniyle zaman zaman sürücüler zor anlar yaşıyor. Sürücülere ise Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri araçların yolda kalmaması için yardımcı oluyor.

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