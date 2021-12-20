Minübüs kar küreme aracına çarptı: 1 yaralı

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Isparta’da seyir halinle ilerleyen minibüs kaygan yolda direksiyon hakimetini kaybederek kar kürüme aracına arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yaralanan şoför ambulansa hastaneye götürüldü.

Kaza bugün 23.00 sıralarında Isparta Eğirdir karayolunda meydana geldi. Bahri K. idaresindeki 32 AAT 607 plakalı minibüs direksiyon hakimetini kaybederek Ali M. İdaresindeki kar küreme aracına arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yaralanan minibüs sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Daha sonra 112 ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Isparta Şehir Hastanesine götürdü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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