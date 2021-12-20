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Beden eğitimi öğretmeni sınıfta harmandalı oynadı Soğuk havada dışarı çıkamayan öğrencilerin sınıfta renki görüntüleri

İHA

Beden eğitimi öğretmeni sınıfta harmandalı oynadı Soğuk havada dışarı çıkamayan öğrencilerin sınıfta renki görüntüleri

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan Mehmet Yılmaz, havanın soğuk olması sebebiyle dışarıda ders yapmak istemeyen öğrencilerinin isteği üzerine sınıfta harmandalı oynadı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
Isparta’da Eğirdir ilçesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan 26 yıllık Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Yılmaz, havanın soğuk olması nedeniyle öğrencileriyle birlikte sınıfta keyifli vakit geçirdi. Yılmaz, öğrencilerinin isteği üzerine harmandalı oynadı, o anlar bir öğrencisi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yılmaz’ın bu oyunu, sosyal medyada binlerce kez izlendi.

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