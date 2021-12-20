Bakır kazan hırsızı JASAT'tan kaçamadı

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Isparta’da Jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından yapılan çalışmada Gönen ilçesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalanarak tutuklandı.

Olay Isparta’ya bağlı Gönen ilçesi Güneykent beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 Aralık tarihinde A.R.S isimli şahsa ait evden 3 adet bakır kazan çaldığı tespit edilen zanlı M.U Jandarmanın dedektifleri JASAT ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerinin ortak operasyonu sonucu yakalanarak yakayı ele verdi. Şüphelinin sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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