Isparta’da engelli bireyler için Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Mayıs ayında Tekerlekli Sandalye Basketbol Eğitimlerine başlanmasıyla, eğitimlere kısa sürede çok sayıda engelli birey katılım gösterdi. Sporcuların basketbol antrenörlüğünü yapan Emek Gök, konu ile ilgili, "Bu sporun Isparta’ya kazandırılmasında birçok kulüp bize destek oldu. Kulüpler sayesinde birçok engelliye ulaşma imkanımız oldu" dedi.

Mayıs ayından itibaren Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda basketbol antrenörü Emek Gök eşliğinde engellilere Tekerlekli Sandalye Basketbol eğitimi verilmeye başlandı. Eğitimler neticesinde doğuştan ve sonradan engeli olan 15 sporcuya ulaşıldı. Takımın çoğunluğunu 12 ve 13 yaş kategorisinde sporcular oluştururken sporcuların bir kısmı ise ortaokulda, lisede ve üniversitede hem eğitimlerine devam ediyor hem de lige çıkabilmek için basketbolu ihmal etmeyerek gece gündüz antrenmanları aksatmıyor.



"Isparta’ya bu sporu kazandırdığımız için çok mutluyuz"

Sporcuların basketbol antrenörlüğünü yapan Emek Gök, "Özellikle engellilerimiz için yepyeni bir branş açılmış oldu, yepyeni bir soluk getirmiş olduk. Engellilerimizin evinde durmaması adına katkı sağladık. Bu şekilde antrenmanlarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Sporcularımızdan bazılarını kamplara gönderdik. Kısa bir süre olmasına rağmen kısa bir sürede ciddi bir yol kat ettik" diye konuştu.



"Daha fazla engelliye ulaşarak takımlarımızı lige sokmayı düşünüyoruz"

Daha fazla engelli bireye ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden antrenör Emek Gök, "Özellikle sporcularımız yoğun antrenmanlar sergiliyorlar. Uzun zamandan beri Isparta’da bu şekilde bir etkinliğin olmadığını dile getirip yoğun bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tekerlekli sandalyelerin getirilmesi ve bakımı gibi konuların hepsine yardımcı oldu" şeklinde konuştu.



"Bu tekerlekli sandalyelerin birçoğu bize farklı illerden bağış yoluyla geldi"

Engelli sporuna özel olarak tasarlanan ve maliyeti oldukça yüksek olan tekerlekli sandalyelerin sporcular için ne şartlarda geldiğini anlatan Emek Gök, "Sağ olsun Şanlıurfa’dan Gaziantep’ten Fethiye’den İstanbul’dan birçok kulüpten bize sandalyeler gönderdiler. Sırf bu spora başlamak için, sandalyelerin ciddi derecede bir maliyeti var ve bu maliyeti burada karşılayamadığımız için bu şekilde yardımda bulundular. Bu sporun Isparta’ya kazandırılmasında birçok kulüp bize destek oldu. Kulüpler sayesinde birçok engelliye ulaşma imkanımız oldu" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.