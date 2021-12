Isparta Belediyesinde 233 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı. Başdeğirmen: "Mesai arkadaşlarımıza gereken desteği vereceğiz"

Isparta Belediyesinde çalışan 233 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. İlk toplantıda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Belediyeİş Sendikası Isparta Şube Başkanı Cemal Kurt bir araya geldi. Toplu sözleşmede iki taraflı olarak en iyiyi ve doğruyu bularak karar vereceklerini söyleyen Başdeğirmen, “Mesai arkadaşlarımızın mağdur olmayacağı bir karar alacağız” dedi.

Isparta Belediyesinde görev alan 233 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve geldiği günden itibaren belediye personeline tüm haklarını ödediğini belirten Belediyeİş Sendikası Isparta Şube Başkanı Cemal Kurt, “Gerçekten Isparta’ya yakışan bir belediye başkanına sahibiz” dedi.

Başkan Başdeğirmen’in göreve geldiği günden itibaren işçilerin tüm haklarının ödendiğini belirten Belediyeİş Sendikası Isparta Şube Başkanı Cemal Kurt, “244 temizlik işçimizin taşerondan kalan alacakları da ödendi, önceki toplu sözleşmeye harfiyen uyuldu” diye konuştu. Başkan Başdeğirmen’in göreve geldiği günden buyana işçi alacakları üzerinde hiçbir kesinti yapmadığını söyleyen Kurt, “Başkanımız tüm ücretlerimizi ödemiştir. Tüm arkadaşlarımız memnun. Ayrıca hukuk büromuzda devam eden yargı alacakları, avukatların alacakları, dosya masraflarının tamamı ödenmiştir” dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e hem Isparta’ya yaptığı hizmetler hem de belediye personelinin tüm haklarını ödemesi konusunda teşekkür eden Cemal Kurt, “Gerçekten Isparta’ya yakışan bir belediye başkanına sahibiz” dedi. Çok büyük bir aile olduklarını aktaran Kurt, “Başkanımıza hem Isparta’ya yaptıkları hizmetlerden hem de arkadaşlarımıza davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplu iş görüşmelerinde ilk olarak kadrolu personelin idari konularının, ardından da ücretlerinin ele alınacağını belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Personelimizin mağdur olmayacağı bir karar alacağız” görüşlerinde bulundu. Başkan Başdeğirmen, göreve geldiklerinden buyana personelin hiçbir haklarını aksatmadıklarını söyleyerek, “Isparta Belediyemizde hiçbir zaman hak zayiatı olmamıştır. Çalışanlarımız her zaman hak ettiği parayı almıştır. Biz nasıl hak edilen parayı vermek için mücadele veriyorsak, mesai arkadaşlarımızın da aldıkları parayı hak etmeleri için çalışmalarını bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Belediye çalışanlarının 1 lirasını eksik vermedikleri gibi, haklarını sonuna kadar ödediklerinin altını çizen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Hiç kimsenin alacağını bırakmadık. Allah’ın izniyle paramız var ödüyoruz. Kimseye borcumuz yok. 244 işçimizin yıllar öncesinden gelen alacaklarını ödedik, hukuki süreçlerden doğan alacakları ödedik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışını belediye personeline de yansıttıklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Ne özlük ne sosyal haklarında ne de alacaklarında; hakları ne varsa harfiyen verdik” ifadelerini kullandı. Başdeğirmen, “Bizler Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışı neyse, onu uyguluyoruz. Personelimize yapmış olduğumuz bu çalışmalarda gönül belediyeciliğimizin içerisine giren konular. Kıyafetlerinden, yemeğine her şeyin en iyisini sunuyoruz. Yapılacak olan toplu görüşmede tek taraflı değil, en iyiyi en doğruyu bularak karara varacağız. Bizlerde mesai arkadaşlarımıza gereken desteği vereceğiz” görüşlerinde bulundu.Başkan Başdeğirmen ile Belediye İş Sendikası arasında yapılacak görüşmelerin ardından kadrolu personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin imza altına alınması bekleniyor.

Diğer taraftan Başkan Başdeğirmen’in gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi paketi de vardı. Döviz ve altın kurundaki yükselişin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi paketiyle tersine döndüğünü belirten Başkan Başdeğirmen, “Piyasadaki olumsuz gelişmeler Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu müdahalelerle normale dönmeye başladı. Burada ayrıca stokçuluk, fahiş fiyat ayrı bir konu. Dövizle oynamak ayrı bir konu. Ülkemize zarar vermek için çalışan içeride ve dışarıda hainlik yapan birçok insan var. Devletimiz de buna karşı tedbirlerini alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bununla ilgili yaptığı girişimlerde Allah’ın izniyle her şey normale dönmeye başladı. Bundan sonrada daha iyi hale gelecektir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar hiç olmamış bir artışla asgari ücret açıkladığını, asgari ücrete yapılan tarihi zammı ‘12 saat içerisinde eridi’ diye eleştirenlere yanıt veren Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Fahiş fiyata, stokçulara bir şey söyleyemeyen, 4.250 lira olan asgari ücrete 2 saat sürdü diyebilecek kadar aciz hale düşüyor” diye konuştu.

