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Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren sürücü refüje çarparak durabildi Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

İHA

Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren sürücü refüje çarparak durabildi Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Isparta’da epilepsi nöbeti geçiren şoförün kullandığı otomobil, Süleyman Demirel heykelinin bulunduğu refüje çarparak durabildi.
Kaza, Isparta Kaymakkapı meydanında 14.00 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 32 LN 335 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirmeye başlayınca, meydanda bulunan Süleyman Demirel heykelinin bulunduğu refüje çarparak durabildi. Epilepsi nöbeti geçiren sürücüyü otomobilin içinden çıkarıp ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. O sırada polis ekipleri kalabalığı dağıtmakta zorluk çekti. 112 ekiplerinin aranması üzerine olay yerine gelen sağlık çalışanları, kriz geçiren vatandaşı müdahalenin ardından ambulansa Isparta Şehir Hastanesine götürdü. Otomobil ise daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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