Otomobilin üzerinden geçtiği yavru köpek öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin üzerinden geçtiği yavru köpek öldü

DHA

Otomobilin üzerinden geçtiği yavru köpek öldü


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, otomobilin üzerinden geçtiği yavru köpek öldü.
Olay, dün Şarkikaraağaç'a bağlı Asilkale Mahallesi, Mektep Sokak'ta meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, yavru köpeğe çarptıktan sonra ezdi. Kazayı fark etmeyen sürücü ise yoluna devam etti. Olay sonrası hayvansever Keziban Çobanoğlu, esnafın güvenlik kamera görüntülerine bakarak, ihbarda bulundu. İhbar üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. Tespit edilen ve adı açıklanmayan otomobil sürücüsüne, para cezası uygulandı. Ölen köpek ise belediye ekipleri tarafından götürüldü.
Otomobilin yavru köpeği ezdiği anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki otomobil sağa dönüş yaparken yavru köpeği ezdiği, ölen yavru köpeğin yanına başka bir köpeğin geldiği görülüyor.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-12-23 13:21:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin yavru köpeği ezdiği anlar saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Otomobilin yavru köpeği ezdiği anlar saniye saniye ...
Isparta’da bin 750 kişiye SİBERAY eğitimi verildi
YEREL HABERLER Isparta’da bin 750 kişiye SİBERAY eğitimi verildi
Isparta’da evi yanan yaşlı çift kendilerini sokağa zor attı Yangında evde büyük çapta maddi hasar oluştu
YEREL HABERLER Isparta’da evi yanan yaşlı çift kendilerini sokağa ...
Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren sürücü refüje çarparak durabildi Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı
YEREL HABERLER Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren sürücü ...
Isparta Belediyesinde 233 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı. Başdeğirmen: "Mesai arkadaşlarımıza gereken desteği vereceğiz"
YEREL HABERLER Isparta Belediyesinde 233 kadrolu işçiyi kapsayan ...
Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaparken ...
Isparta’nın yeni cazibe merkezi Kirazlıdere’de Isparta’da cam seyir terası inşaatına başlandı
YEREL HABERLER Isparta’nın yeni cazibe merkezi ...
Eğirdir Gölü 9 santim yükseldi
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü 9 santim yükseldi
Altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın etti
YEREL HABERLER Altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın ...
Engelleri basketbol oynayarak aşıyorlar Isparta’da engelli sporcuların basketbol mücadelesi
YEREL HABERLER Engelleri basketbol oynayarak aşıyorlar Isparta’da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.