Araçla çarpışan otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Isparta Deregümü köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K’nın kullandığı 01 EGC 41 plakalı otomobil, kavşağa doğru seyir halindeyken ara yoldan çıkan M.K’nın kullandığı 32 GD 404 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 01 EGC 41 plakalı araç, yol ortasındaki su kanalına uçtu. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü T.K. ile M.K. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.