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Isparta’da bu yıl 153 operasyon yapıldı, 293 şüpheli yakalandı

İHA

Isparta’da bu yıl 153 operasyon yapıldı, 293 şüpheli yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2021 yılı suçla mücadelede toplam 153 operasyon yapıldı, yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah, kaçak tarihi eşya, kaçak alkol ve cinsel içerikli ürün ele geçirilirken toplam 293 şüpheli de jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu yıl, uyuşturucuya yönelik 106 operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda, 333 bin 254 kök haşhaş, 40 kök kenevir, 35 bin 661 adet kağıt uyuşturucu, 4 bin 548 gram esrar, bin 280 gram afyon sakızı, 508 adet uyuşturucu hap, 243 gram eroin, 202 gram bonzai, 70 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi ele geçirilirken, bu olaylara karışan 167 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 10’u uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.
Silah ticareti yapan kişiler hakkında yapılan 5 operasyonda ise 61 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 138 adet muhtelif çapta fişek ele geçirilirken 7 şüpheli yakalandığı ve 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
Tarihi ve kültürel zenginliklerin korunmasına yönelik ise 36 operasyon yapıldı. Operasyonlarda, bin 414 adet sikke, 717 adet obje, 9 adet heykel ile izinsiz kazı olaylarında kullanılan 1 adet iş makinesi, 12 adet dedektör, 63 adet kazı malzemesi ele geçirilirken 109 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte ürünlere yönelik 6 operasyon yapıldı ve yapılan operasyonlarda, 2 bin 282 adet kaçak ve sahte cinsel içerikli ürün, bin 300 litre şarap, 72 litre viski, 401 paket sigara ele geçirilirken yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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