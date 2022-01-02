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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağıla giren kurt, 6 keçiyi parçaladı

DHA

Ağıla giren kurt, 6 keçiyi parçaladı


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde ağıla giren kurt, 6 keçiyi parçaladı.
Sütçüler ilçesine bağlı Sarımehmet köyü, Akçapınar Mahallesi'nde gece yarısı Samet Açar'a ait ağıla giren kurt, 6 keçiyi parçaladı. Sabaha karşı ağıla giren Samet Açar, hayvanlarının parçalandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Ağılda 6 keçisi olduğunu belirten Açar "Sabah geldiğimde hepsini telef olmuş şekilde gördüm. Çok üzgünüm" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2022-01-02 14:00:31

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