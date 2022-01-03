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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da minik öğrenciler trafik kurallarını öğreniyor

İHA

Isparta’da minik öğrenciler trafik kurallarını öğreniyor

Isparta Çünür mahallesinde 5 bin 341 metrekarelik alanda kurulu olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı hizmete başladı.
Çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla oluşturulan Isparta Çocuk Trafik Eğitim Parkı hizmete girerek eğitimlerine başladı. Öğrencilerin trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendiği, aynı zamanda eğitimin eğlenceye dönüştüğü parkta bugüne kadar yüzlerce öğrenci trafik eğitimi aldı. Parkta çocukların yanı sıra yetişkinlere de trafik eğitimi verildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen projeyle hizmete giren Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklar trafik kültürü bilinciyle geleceğe hazırlanıyor. Parka gelen çocuklara önce teorik eğitim sınıfında polis amcaları tarafından; Başta emniyet kemeri ve yaya geçidi kuralları olmak üzere trafikte uyulması gereken tüm kurallar, güvenlik önlemleri gibi trafikte hayat kurtaracak tüm detaylar öğretiliyor. Ardından ise bisiklet ve akülü araçlara binen çocuklar, trafik polisi ve öğretmenleri nezaretinde üst geçit, yaya geçidi, araç ve bisiklet kullanımı ile trafik ışıkları eğitimlerinden geçiyor. Öğrenciler trafik kurallarını kendileri için oluşturulan özel parkurlarda tecrübe ederek erken yaşta öğrenme fırsatı buluyor.

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