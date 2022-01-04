Saat hırsızı iki sevgili saklandıkları evde yakalandı

Isparta'da yılbaşı öncesi bir iş yerinden toplam değeri 4 bin liraya yakın 2 kol saati çalan iki sevgili, polisin çalışması sonucu gece yarısı saklandıkları evde yakalandı.

Olay, Isparta bir iş yerinde meydana geldi. 22 yaşındaki A.E.B. ve 21 yaşındaki S.A., 6 yıldır bijuteri işiyle uğraşan Ahmet Kerim Selçuk’a ait iş yerine girdi. Sevgilisine şans öpücüğü verdikten sonra çiftlerden biri iş yeri sahibinin yanına giderek kolundaki saati tamir ettirme bahanesiyle oyalarken diğeri ise saat bölümüne giderek 4 bin lira değerinde 2 tane kol saatini cebine koydu. Daha sonra kasaya gelen ismi öğrenilemeyen adam, kız arkadaşının saatinin tamiri için cebinden 5 TL çıkararak kasadaki adama verdi. İş yerinde biraz daha oyalanan çiftin hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İş yeri sahibi Selçuk, saat rafının boş olduğunu görünce şoke oldu ve hemen polisi arayarak hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu.



Polis ekipleri bin 920 dakikalık görüntüleri izledi

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için 64 kameradan alınan bin 920 dakikalık görüntüleri inceleyerek saklandıkları eve gece yarısı baskın düzenlendi. İki sevgiliyi saklandıkları evde kıskıvrak yakalayan Asayiş ekipleri hırsızları emniyete götürdü. İki sevgili hakkında adli işlem başlatıldı. Çalınan saatler iş yeri sahibine teslim edildi.

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