Saat çalan sevgililer yakalandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da bir iş yerinden 4 bin lira değerinde 2 kol saati çalan A.E.B. (22) ile kız arkadaşı S.A. (21) yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık öncesi S.A.'nın A.E.B.'yi öptüğü görüldü.
Olay, 30 Aralık'ta kent merkezinde bir iş yerinde meydana geldi. A.E.B. ve S.A. müşteri gibi girdikleri iş yerinde saatleri inceledi. 4 bin lira değerinde 2 kol saatini çalan sevgililer, iş yerinden ayrıldı. Hırsızlık olayını fark edip güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen iş yeri sahibi, polise ihbarda bulundu.
Görüntülerde, S.A.'nın, erkek arkadaşı A.E.B.'yi hırsızlık öncesi öptüğü, ardından da A.E.B.'nin kol saatine bakıp cebine koyduğu görüldü.
Ekipler, kentteki mobese kameraları ile iş yerlerinde iç ve dış alanı gösteren 64 kameradan alınan 1920 dakikalık görüntüyü inceleyerek kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.
İki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2022-01-04 14:57:02
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