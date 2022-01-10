Dağlık alanda av tüfeğiyle vurulmuş bulundu (2)

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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İKİ TUTUKLAMA

Isparta'da Yakaören Köyü'nde Ramazan Kurt'un dağlık alanda ölü bulunmasının ardından araştırma yapan jandarma, cinayet şüphelisi Hayri Akyürekli ile amcası Hasan Akyürekli´yi gözaltına aldı. 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-01-10 22:28:11



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