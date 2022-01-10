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Dağlık alanda av tüfeğiyle vurulmuş bulundu (2)

DHA

Dağlık alanda av tüfeğiyle vurulmuş bulundu (2)


İKİ TUTUKLAMA
Isparta'da Yakaören Köyü'nde Ramazan Kurt'un dağlık alanda ölü bulunmasının ardından araştırma yapan jandarma, cinayet şüphelisi Hayri Akyürekli ile amcası Hasan Akyürekli´yi gözaltına aldı. 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2022-01-10 22:28:11

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