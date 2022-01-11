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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da 723 kadın çiftçiye eğitim veriliyor

İHA

Isparta’da 723 kadın çiftçiye eğitim veriliyor

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü il genelinde çiftçilik yapan kadınlara ürettikleri ürünlerin muhafazası ve değerlendirilmesine yönelik eğitimlerine başladı. Eğitim sezonu boyunca 723 kadın çiftçiye ulaşıldı.
Isparta genelinde tarımsal üretim sezonunun bitmesiyle birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kırsal alan saha eğitimlerine başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi’nde görevli teknik personeller bu süreçte çiftçi kadınlara çeşitli zirai konular hakkında ve kışa hazırlık kapsamında ürettikleri ürünlerin muhafazasına ve değerlendirilmesine yönelik uygulamalı eğitimler veriyor. Verilen eğitimler kapsamında tarımsal üretim sürecinin her aşamasında bulunan kadın çiftçilerin bilgi ve becerilerinin artırılması sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin yapılması, kaliteli ürün artışının sağlanması, kadın çiftçilerin ve genç kızların sosyal yaşantılarını modern hayat seviyesine ulaştırabilmeleri, hayatlarını sosyal ve ekonomik yönden geliştirebilmeleri amaçlıyor.
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üreten, yetiştiren, kış sezonunda aile ekonomisine katkı sağlayan tüm kadınlara her zaman destek olmaya devam edeceğini bildirdi.

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