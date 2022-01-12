Isparta Yalvaç'ta yüz yüze eğitime 'kar' engeli

Nurettin ARKAN/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kocagöncü, dün gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Kaymakam Haluk Şimşek'in onayıyla ilçe merkezi, köy ve beldelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Uzaktan eğitimin süreceğini belirten Kocagöncü, taşımalı eğitimin yoğun olduğu ilçede herhangi üzücü bir olay yaşanmaması için yüz yüze eğitime ara verildiğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKAN
2022-01-12 10:13:26
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