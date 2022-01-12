Isparta Yalvaç'ta yüz yüze eğitime 'kar' engeli



Nurettin ARKAN/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kocagöncü, dün gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Kaymakam Haluk Şimşek'in onayıyla ilçe merkezi, köy ve beldelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Uzaktan eğitimin süreceğini belirten Kocagöncü, taşımalı eğitimin yoğun olduğu ilçede herhangi üzücü bir olay yaşanmaması için yüz yüze eğitime ara verildiğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKAN

2022-01-12 10:13:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.