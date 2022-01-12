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Taner ERDEM/GELENDOST (Isparta), (DHA) -ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki 3 öğretmen yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gelendost ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Öğretmen Süheyla Tunç yönetimindeki 33 YK 343 plakalı otomobil, Konya yönüne giden Hasan Darı yönetimindeki 33 ADM 542 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Tunç ile yanındaki meslektaşları Şeyma Çağlar ile Ebilmuhsin Yıldız yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Gelendost'taki hastanelere götürüldü. Süheyla Tunç, ilk müdahalenin ardından da Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Öğretmenlerin, Gelendost'a bağlı Balcı köyünde görev yaptıkları bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Gelendost Taner ERDEM

2022-01-12 10:14:19



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