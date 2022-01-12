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Pandemi döneminde gitmediği evine gelen tebligatlara zamanında itiraz edemeyince hayatı karardı 72 yaşındaki kadını 500 bin TL borçlandırdılar Emekli maaşı dışında tüm mal varlığına haciz konulan yaşlı kadın çaresiz Ayşe Tunçbilek: "Pandemi sebebiyle kızımın evine gittim, her şeyime haciz kondu’’ " Kimseden bir şey almadım, hiçbir şeye imza atmadım, çaresiz kaldım"

İHA

Pandemi döneminde gitmediği evine gelen tebligatlara zamanında itiraz edemeyince hayatı karardı 72 yaşındaki kadını 500 bin TL borçlandırdılar Emekli maaşı dışında tüm mal varlığına haciz konulan yaşlı kadın çaresiz Ayşe Tunçbilek: "Pandemi sebebiyle kızımın evine gittim, her şeyime haciz kondu’’ " Kimseden bir şey almadım, hiçbir şeye imza atmadım, çaresiz kaldım"

Isparta’da yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek, pandemi dönemini evinde olmadığı için tanımadığı bir kişi tarafından gönderilen haciz tebligatlarını alamadı ve bu tebligatlara zamanında cevap veremedi. İtiraz edemediği için 500 bin TL borçlandırılan ve emekli maaşı dışındaki tüm mal varlığına haciz gelen kadının yaptığı gecikmiş itirazı da kabul görmedi. Avukatı aracılığıyla borca itiraz eden yaşlı kadın yerel mahkemeden olumlu sonuç alamadı. ’’Ben 72 yaşındayım, yetkililerden yardım bekliyorum, benim kimseye bir borcum yok’’ diyen kadın şimdi istinaf mahkemesi kararını bekliyor.
2020 yılının Mart ayı Covid19 salgını başlangıcı zamanında 65 yaş üstü olmasından dolayı bakıma ihtiyaç duyan yaşlı kadın başka bir adreste ikamet eden kızının yanına taşındı. Bu süre zarfında yaklaşık bir sene boyunca sokağa çıkma yasakları sebebiyle dışarı çıkamayan ve ikametini değiştiremediğini belirten Ayşe Tunçbilek, eski adresine nereden ve kimden geldiğini bilmediği olmayan tebligatlara itiraz edemeyince zaman aşımı sebebiyle tam 500 bin TL borçlandırıldı. Yaşlı kadının tüm mal varlığına haciz konuldu. Birçok tebligatın, adresini değiştirmesinden uzun zaman sonra eline geçtiğini söyleyen ve neye uğradığını şaşıran yaşlı kadın, avukatın yolunu tuttu. Avukat Yusuf Kenan Tuna tarafından incelenen tebligatların haciz tebligatları olduğu anlaşılması üzerine 72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek avukatıyla birlikte hukuk mücadelesi başlattı.

"Tanımadığı bir kişiye 500 bin TL borçlandırıldığını fark ettik’’
Olay hakkında bilgi veren Ayşe Tunçbilek’in avukatı Yusuf Kenan Tuna, "72 yaşındaki müvekkilim Ayşe Tunçbilek, 2020 yılının Mart ayında pandeminin başlamasıyla 65 yaş üstü olduğu için 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasakları uygulanması sebebiyle kendi ikamet ettiği adresten farklı bir adreste oturan kızının yanına taşınmıştır. Yaklaşık bir sene boyunca hiçbir şekilde dışarı çıkmamıştır. Bu arada müvekkilim sokağa çıkma yasaklarından dolayı mernis adresini güncelleyemediği için kendisine korana virüs aşısı sırası geldiğinde aşısını olduktan sonra mernis adresini güncellemiştir. Adresini güncelledikten sonra bu yeni adresine birçok tebligatın geldiğini görmüş ve sonra hukuk büromuza başvurmuştur. Biz bu tebligatları incelediğimizde bunun İcra İflas Kanununun 89. Maddesinde düzenlenen haciz ihbarnameleri olduğunu fark ettik. Müvekkilimiz olan 72 yaşındaki Ayşe teyzenin kendisinin hiçbir şekilde tanımadığı ve haberdar olmadığı bir kişiye 500 bin TL borçlandırıldığını fark ettik. Biz burada gecikmiş itiraz yaptık, hukuki süreci başlattık fakat ne yazık ki yerel mahkemede olumlu sonuç alamadık. Şu an istinaf mahkemesinde hukuki sürecimiz devam etmektedir’’ diye konuştu.

"Her şeyime haciz kondu’’
Neler yaşadığını anlatan 72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek, "1950 doğumluyum, Isparta Çünür’deki evimde oturuyordum. Korona virüsten dolayı kızım evine götürdü, aşı oluncaya kadar kızımın evinde durdum. Aşı olduktan sonra bir sürü tebligat geldi, ben bunları tanımıyorum, bilmiyorum, hiçbir alakam yok. Beni 500 bin TL borçlandırmışlar. Avukata verdim, mahkemeye gittik hepsini söyledim bunların. Ben emekli bir insanım ticaretle bir ilgim yok, emeklilik maaşım hariç her şeyime haciz kondu. Benim bunlarla hiçbir ilgim yok tanımam, görmem, bilmem. Senedim yok sepetim yok, hiçbir yerde bir imzam bile yok. Mahkemeye de gittik hiçbir netice çıkmadı’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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