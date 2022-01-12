Isparta’nın Yalvaç ilçesinde okullara kar engeli

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Isparta Yalvaç merkez ve köylerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime bir günü ara verildiği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Yalvaç Milli Eğitim Müdürlüğü’nden “Yoğun kar yağışı nedeniyle Yalvaç merkez ve köy okullarında eğitime 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 (bir) gün ara verilmiş olup, uzaktan eğitim yapılacaktır” açıklaması yapıldı.

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