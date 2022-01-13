Isparta'da cezası kesinleşen firari şahıs yakalandı

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Isparta’da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında 10 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs JASAT tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 18 ay hapis cezası bulunan M.K isimli şahıs Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi JASAT tarafından yapılan sıkı takip sonucu saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Zanlının jandarma ekipleri tarafından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildiği bildirildi.

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