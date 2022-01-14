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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

DHA

Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya siteleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 12 şüpheliden 7´si tutuklandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçu ile mücadele kapsamında 12 Ocak tarihinde Isparta merkezli Afyonkarahisar, İzmir, Antalya, Adana, Ankara, Bolu, Çorum, İstanbul, Samsun illerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda birçok kredi kartı, dijital materyal ve teknolojik cihaza el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, M.D, Ö.F.S, O.Ş, E.D, B.Y., Z.G ve A.D. tutuklandı. Diğer 5 şüpheli serbest kaldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2022-01-14 22:01:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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