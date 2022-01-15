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Kavşaktaki kaza sonrası araçtan kızını alıp kendini dışarı attı: 3 yaralı Şoka giren kadın sürücü, kaldırıma oturup kızına sarıldı Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

İHA

Kavşaktaki kaza sonrası araçtan kızını alıp kendini dışarı attı: 3 yaralı Şoka giren kadın sürücü, kaldırıma oturup kızına sarıldı Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Isparta’da cip ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası cipi kullanan kadın sürücü, aracından çocuğunu alıp kaldırıma oturdu. Şoka giren sürücü kızına sarılıp onu teselli ederken kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, Isparta Hızırbey mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan U. idaresindeki 32 K 2346 plakalı otomobil ile Songül M. idaresindeki 32 ABN 048 plakalı cip 1546 sokak ile 1547 sokak kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Songül M. isimli şahsın kullandığı 32 ABN 048 plakalı cip savrulup kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kazanın şokuyla kızı Kavin Asel M.’yi kucaklayarak araçtan kendini dışarı atan anne Songül M. kaldırıma oturarak bir süre kızı Kavin Asel M.’ye sarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 32 K 2346 plakalı aracın sürücüsü Ramazan U. ile 32 ABN 048 plakalı aracın sürücüsü Songül M. ve araçta bulunan küçük kızı Kavin Asel M. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada 2 araçta da büyük hasar oluşurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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